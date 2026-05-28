В Раменском округе освободили 6 га от контейнерного склада

Земельный участок площадью 6,2 гектара в Раменском муниципальном округе освободили от нелегального склада морских контейнеров. Территория имела статус полигона ТБО, однако использовалась не по назначению, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Муниципальные инспекторы выявили факт нецелевого использования крупного участка в ходе мониторинга земель. Земля была предназначена для размещения полигона твердых бытовых отходов, но собственник организовал на ней площадку для хранения морских грузовых контейнеров.

По итогам проверки владельцу направили официальное предостережение с требованием прекратить незаконную деятельность. После принятых мер участок полностью освободили от контейнеров и восстановили его целевое назначение.

Работа по выявлению подобных нарушений продолжается по всему Подмосковью. Из 324 проверенных объектов нарушения обнаружили на 136 участках в 26 городских округах. Контейнеры убрали или переоборудовали на 82 площадках, еще на 23 собственники изменили вид разрешенного использования земли в соответствии с фактической деятельностью. В ведомстве отмечают, что такие меры позволяют упорядочить использование земель и создать прозрачные условия для ведения бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.