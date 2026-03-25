В Раменском округе достраивают дом с детсадом на 65 мест

Жилой дом №2 в составе проекта «G3 Театральный» в поселке Ильинский Раменского округа готов на 91%. В здании предусмотрено 196 квартир и встроенный детский сад на 65 мест, завершить строительство планируют во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Дом возводят в рамках поэтапного комплексного развития территории. Первый корпус на улице Театральной уже построен, второй находится на завершающей стадии. Третий этап предусматривает строительство еще одного дома на улице Московской. Застройщиком выступает ООО СЗ «Джи Три Ильинский». Работы начались в июле 2024 года.

Шестиэтажное здание площадью около 16,8 тыс. кв. метров включает студии, одно- и двухкомнатные квартиры, а также евро-планировки и варианты с антресолями. На первом этаже разместят детский сад, которым смогут пользоваться жители нового дома.

Жилой квартал формируется в малоэтажном формате с базовой инфраструктурой. Проектом предусмотрены магазины и сервисы, в пешей доступности находятся социальные объекты и станция МЦД-3 «Ильинская». В настоящее время на площадке монтируют внутренние инженерные системы, выполняют отделочные работы и благоустраивают территорию. Ход строительства контролируют инспекторы регионального надзорного ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.