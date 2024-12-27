В районе Выхино-Жулебино демонтировали незаконное здание автосервиса

Во время обследования территории ЮВАО сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы обнаружили нелегальный пункт ремонта автомобилей. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Нежилой объект, используемый в качестве придорожного сервиса, располагался по адресу: улица Академика Скрябина, д. 21, стр. 23.

«Одноэтажное здание площадью более 880 кв. м занимало участок городской земли, не предназначенной для строительства. Разрешительная документация и какие-либо правовые основания для размещения и функционирования автосервиса отсутствовали. Сооружение было признано незаконным и подлежало сносу как объект самовольного строительства», — отметил Бобров.

Он добавил, что здание признали незаконным и подлежащим сносу как самовольный объект.

Сейчас постройку уже демонтировали, а территорию расчистили от строительного мусора и привели в порядок.