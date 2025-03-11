В районе Соколиная гора пресекли нелегальное размещение хостела

сегодня в 09:10

При участии Госинспекции по недвижимости в ВАО освободили помещения административно-складского строения, которые незаконно предоставлялись гражданам для временного проживания, рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Нарушение земельного законодательства было зафиксировано инспекторами на ул. Большая Семеновская, д. 42, с. 8.

«Помещения здания эксплуатировали с нарушением целевого назначения земли. Вид разрешенного использования данного участка не предусматривает возможность предоставления гостиничных услуг. Несмотря на это, два этажа строения самовольно оборудовали для размещения постояльцев», — отметил Иван Бобров.

На данный момент нарушение было устранено, а деятельность нелегального хостела прекращена.

В Москве функционирует платформа «Открытый контроль», где пользователи и собственники объектов недвижимости могут самостоятельно проверить себя на наличие рисков нарушения обязательных требований, а также бесплатно получить консультации контролеров.