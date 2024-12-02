В районе Гольяново возведут образовательный комплекс на 375 мест

Образовательный комплекс для 375 детей построят на востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В строящемся жилом квартале на пересечении Амурской и Монтажной улиц появится образовательный комплекс общей площадью более 7 тыс. кв. м. Инвестор возведет трехэтажное здание, рассчитанное на 250 учеников начальных классов и 125 воспитанников детского сада. Завершить строительство планируют в 2027 году», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что после окончания строительства объект будет передан городской системе образования.

Для школьников в здании образовательного комплекса все помещения распределят между этажами в соответствии с возрастом учеников. На первом этаже расположатся помещения для воспитанников в возрасте 3-4 лет, а группы детей старшего дошкольного возраста — на втором и третьем.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, проектом предусматриваются 10 универсальных кабинетов начальной школы, пищеблок с обеденным залом, зона рекреации и зал для мероприятий.

«На прилегающей к комплексу территории обустроят пять игровых площадок и зону для занятия физкультурой для дошкольников. Для учеников начальной школы оборудуют места для подвижных игр, баскетбольную площадку, беговую дорожку, а также территорию для проведения общешкольных мероприятий», — сказал Овчинский.

Благодаря образовательному комплексу в жилом массиве возникнут комфортные условия.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что к концу 2027 года в Москве будет построено 200 образовательных объектов.