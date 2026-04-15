В Пушкинском округе Подмосковья капремонт детсада выполнен на 67%

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5 продолжается в 3-м Акуловском проезде Пушкинского округа. Строительная готовность здания превысила 67%, завершить работы планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». На площадке задействованы около 40 рабочих и три единицы техники.

«Завершены демонтажные работы, ведутся внутренние отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, завершаются фасадные и кровельные работы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание детского сада построено в 1962 году, его общая площадь составляет 1050,6 кв м. В ходе ремонта обновят кровлю и водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы идут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также обновят фасад и благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.