В Пушкинском округе начали монтаж крана для школы на 350 мест

Строительство нового корпуса Образовательного центра № 2 продолжается на улице Хлебозаводская в Ивантеевке Пушкинского округа. Подрядчик приступил к монтажу башенного крана и устройству фундаментной плиты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. На площадке задействованы 46 рабочих и пять единиц спецтехники. Строители продолжают устройство фундаментной плиты и вынос инженерных сетей.

«На объекте работают 46 человек и задействовано 5 единиц спецтехники. Строители ведут устройство фундаментной плиты, продолжают вынос инженерных сетей. Подрядчик приступил к монтажу башенного крана», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Новый учебный корпус рассчитан на 350 мест. В здании площадью около 6 тыс. кв. м разместят учебные классы, библиотечно-информационный центр, кабинеты для занятий творчеством и музыкой.

Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории. Планируется обустроить игровые площадки для младших школьников, спортивные зоны для уроков физкультуры и внеурочных занятий, а также пространства для отдыха и проведения мероприятий на открытом воздухе. Открытие корпуса намечено на 2027 год.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.