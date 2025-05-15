В правительстве Подмосковья прошла встреча по обмену опытом с представителями ДНР

Сегодня в доме правительства Московской области состоялась встреча министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова и исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Донецкой Народной Республики Александра Дудника. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Представители Минмособлимущества рассказали о выстроенной в Подмосковье системе взаимодействия правительства с органами местного самоуправления в части распоряжения имуществом и землей, а также контроля за государственными предприятиями, учреждениями и акционерными обществами. Кроме того, поделились с коллегами опытом предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельно-имущественных отношений, использованию информационных систем для автоматизации процессов управления имуществом и землей.

«Мы рады таким рабочим встречам с коллегами из других субъектов, потому что на них происходит обмен успешными практиками, и всегда готовы делиться наработками в части управления землей и имуществом, которые показали свою эффективность в нашем регионе. Сегодня мы не только рассказали о своем опыте по распоряжению имуществом и земельными ресурсами, но и наметили направления взаимодействия, которые будем развивать на благо наших двух регионов», — подчеркнул министр.

По результатам встречи главы министерств договорились о подписании соглашения о взаимодействии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.