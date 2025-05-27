В поселке Развилка Ленинского округа планируют реконструировать котельную. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции котельной в поселке Развилка Ленинского городского округа», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г. о. Ленинский, пос. Развилка, дом № 20 (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки реконструировать здание площадью 1 005,2 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.