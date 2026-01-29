В Подольске восстановили аварийное здание и открыли МФЦ

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск завершили восстановление аварийного здания на улице Заводская, 4Б строение 1. В обновленном объекте открыли многофункциональный центр госуслуг и магазин, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В Климовске на улице Заводская, 4Б строение 1 восстановили двухэтажное кирпичное здание 1979 года постройки площадью около 1700 квадратных метров. Ранее в нем находились мастерские Профессионального училища №78, которое впоследствии объединили с другим образовательным учреждением, и эксплуатация здания прекратилась.

В 2024 году объект сменил собственника. Новый владелец провел комплексный ремонт и благоустроил прилегающую территорию. Сейчас в здании работают многофункциональный центр госуслуг (МФЦ) и магазин товаров повседневного спроса.

По данным Мособлархитектуры, в городском округе Подольск выявлено 407 объектов незавершенного строительства. На данный момент 311 из них снесли, достроили или привели в соответствие с законодательством, что составляет 76% от общего числа. Работа по приведению объектов в порядок продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.