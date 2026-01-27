В Подольске сдали новый жилой корпус в ЖК «Новая Щербинка»

В жилом комплексе «Новая Щербинка» в Подольске ввели в эксплуатацию новый дом на 376 квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Подольске завершилось строительство нового корпуса в жилом комплексе «Новая Щербинка». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ООО СЗ КВАРТАЛ-ИНВЕСТСТРОЙ. В новом доме смогут поселиться 376 семей.

Корпус рассчитан на 376 квартир общей площадью более 15,3 тыс. кв. метров. В здании представлены квартиры различной планировки — от студий до трехкомнатных. Входные группы оборудованы по принципу безбарьерной среды. Для детей и взрослых на территории обустроены игровые и рекреационные площадки.

Жилой комплекс «Новая Щербинка» включает 20 корпусов высотой от трех до восьми этажей. На территории предусмотрены школа на 500 мест, два детских сада на 320 мест, два наземных паркинга на 900 машиномест, прогулочные дорожки, велодорожки, амбулатория и торгово-офисный центр.

Застройщики Подмосковья, такие как компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, реализуют проекты комплексного развития территорий с созданием необходимой социальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.