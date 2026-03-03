В Подольске построили логистический комплекс на 2 млрд товаров в год

Логистическо-складской комплекс мощностью до 2 млрд единиц продукции в год построили в микрорайоне Климовск горокруга Подольск. Объект стоимостью около 750 млн рублей создаст 72 рабочих места, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый комплекс площадью 25 тыс. квадратных метров предназначен для приема, сортировки, хранения и переупаковки продукции. Проектная мощность составляет до 7,5 млн единиц в сутки.

На площадке смогут формировать партии под требования заказчиков: менять тип поддонов, выполнять стрейчевание, проводить выборочную проверку качества с переборкой, а также переупаковывать товар после хранения и транспортировки. Проект направлен на расширение инфраструктуры контрактной обработки товаров.

На территории оборудованы стоянки на 82 машино-места для легкового транспорта, включая 8 мест для маломобильных граждан, а также 29 мест для грузового транспорта. Кроме того, построены локальные очистные сооружения, котельная, дизель-генераторная установка и контрольно-пропускной пункт.

Главгосстройнадзор Московской области провел проверку и выдал заключение о соответствии объекта проектной документации. Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в ближайшее время.

Застройщиком выступила компания «АЛЬФАТЕХФОРМ» — российский производитель бытовой химии и пластиковых преформ, работающий под собственными брендами и по контрактным заказам.

