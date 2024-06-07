сегодня в 11:21

В Подольске объявлен конкурс на выполнение работ по строительству жилого дома

Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг с одновременным выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного жилого дома в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг с одновременным выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Подольск, мкр. Климовск, ул. Южный поселок.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск. Предполагается, что в новое жилье переедет порядка 400 жителей из 14 домов с улицы Южный поселок.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.