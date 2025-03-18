В Подольске объявлен конкурс на строительство комплекса сооружений водоподготовки

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству комплекса сооружений водоподготовки производительностью 46 тыс. куб. м/сут. Деснинского водозаборного узла в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по строительству объекта: «Комплекс сооружений водоподготовки производительностью 46 000 куб. м/ сут. Деснинского водозаборного узла вблизи д. Армазово г. Москва».

Планируется в рамках проведения закупки после подготовки территории построить объекты капитального строительства «под ключ»: одноэтажное здание водоподготовки высотой 12 м, площадью застройки 1 735,4 кв. м, резервуары-отстойники осадков, водонапорная башня высотой 23 м.

После возведения объектов капитального строительства будут выполнены работы по обустройству внутриплощадочных трубопроводов и сетей инженерно-технического обеспечения, проведено озеленение участков строительства, восстановление разрушенного благоустройства, устройство технологических проездов и дорожек с твердым покрытием.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.