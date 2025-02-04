В подмосковном ЖК «Равновесие» построят школу на 1,8 тыс мест до 2029 года

До 2029 года в ЖК «Равновесие» Одинцовского округа построят поликлинику, два детских сада, школу на 1 875 учеников, ФОК, детскую школу искусств и другие объекты инфраструктуры. Девелопер также планирует возвести 249 480 кв. метров жилья и паркинги на 4 544 места, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

«Новые планы по масштабированию проекта будут реализованы в три этапа. Мы понимаем, насколько жителям района сегодня важна социальная инфраструктура, поэтому в нашей концепции мы делаем на этом главный акцент. Так, из 34 гектар территории будущей застройки 15 гектар мы отдаем под социальные, спортивные и досуговые объекты. Мы формируем в «Равновесии» новый формат комфортного жилого пространство, где есть все необходимое для здоровья и развития всех резидентов. При этом большое внимание мы уделяем достаточному количеству парковочных мест, чтобы освободить дворы от машин. Концепция новой застройки также включает развитую сеть помещений для торговли и размещения операторов бытовых сервисов, что позволит создать в микрорайоне не менее 4 455 рабочих мест», — рассказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Проект благоустройства включает спортивные площадки на 8 450 кв. метров, хоккейную коробку и мини-футбольное поле.

«Равновесие» — это малоэтажный загородный проект комфорт-класса. В первой очереди заселены 12 домов и паркинг, открыт детсад на 360 мест. В 2024 году проект получил статус микрорайона и победил на Urban Awards 2024 в номинации «Лучший жилой комплекс года комфорт-класса».

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.