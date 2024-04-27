В подмосковном ЖК «Никольский квартал Отрада» построят два новых корпуса

Корпуса 10 и 11 имеют переменную этажность от 6 до 9 этажей и рассчитаны в общей сложности на 486 квартир. В подъездах домов будут просторные входные группы с колясочными. Первые этажи здания предназначены для коммерческих помещений. В корпусе 10 предусмотрено 500 кв. метров для размещения магазинов.

Жилой комплекс спроектирован с учетом всех современных требований к жилью комфорт-класса. Здесь будут построены сразу два многоуровневых паркинга, включающих также кладовые помещения. Для отдыха жителей будет оборудована спортивно-рекреационная зона и пешеходный променад, который пройдет через весь микрорайон.

Новый квартал возводят в Красногорске, в микрорайоне Опалиха. Новостройка расположена всего в 4-5 минутах на автомобиле сразу от двух станций МЦД: «Опалиха» и «Аникеевка». Строительство «Никольского квартала Отрада» началось в 2023 году, сейчас в активной фазе строительства находятся три корпуса. Проектом предусмотрены 14 среднеэтажных монолитно-кирпичных домов, а также муниципальная школа и два садика.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.