В подмосковном ЖК «Лобня Сити» введен в эксплуатацию жилой дом

В ЖК «Лобня Сити» в подмосковной Лобне введен в эксплуатацию многоквартирный дом № 7. Разрешение выдано застройщику ООО «Дельта» министерством жилищной политики Московской области. Новоселье здесь отпразднуют 288 семей, сообщает пресс-служба ведомства.

Многоэтажный дом включает в себя 288 квартир общей площадью более 11,2 тыс. кв. метров. Для будущих жителей предложен широкий выбор квартир-студий, одно- и двухкомнатных квартир с продуманными планировочными решениями. В каждой из них есть отдельные балконы или лоджии. На первом этаже дома предусмотрены коммерческие объекты.

ЖК «Лобня Сити» возводится в 18 км от МКАД в городе Лобня. В жилом комплексе ведется строительство школы на 2 200 мест и детского сада на 330 мест. В проект включены парковочные зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха на свежем воздухе. Развитая инфраструктура города предоставляет необходимые услуги в шаговой доступности.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.