В подмосковном ЖК «Атлантис» на кадастровый учет поставлен новый дом

На кадастровый учет поставлен новый дом в ЖК «Атлантис» городского округа Мытищи. Это стало возможным благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь 360 семей могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Объект находится по адресу: Московская область, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 62, к. 1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:12:0100702:3690.

Жилой комплекс «Атлантис» расположен на Новомытищинском проспекте в центре города Мытищи. На территории предусмотрена подземная парковка на 300 мест и наземный паркинг на 194 места. Также запланировано строительство детского сада на 120 мест. Рядом с ЖК находятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры: четыре общеобразовательные школы, пять детских садов, гимназия, детские и взрослые поликлиники, спортивные комплексы и оздоровительные центры с бассейном и катком закрытого типа, супермаркеты, фермерский рынок, аптеки, салоны красоты, МФЦ, отделения банков, почта. Вокруг новостройки много зеленых зон: бульвары, скверы, Мытищинский ПКиО, Пироговский лесопарк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.