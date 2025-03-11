В подмосковном поселке Красково продолжается строительство надземного перехода

В поселке Красково городского округа Люберцы продолжается строительство надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В районе дома 10 по ул. КСЗ в поселке Красково строим надземный пешеходный переход через Егорьевское шоссе. Для удобства маломобильных групп населения переход будет оборудован лифтами. Сейчас на объекте: завершено устройство фундамента южной башни-схода со стороны ЖК «Новокрасково», проводится устройство ригеля северной опоры перехода, завершается переустройство инженерных коммуникаций», — отметил Волков.

Глава Люберец напомнил, что переход обеспечит безопасный подход к школе-новостройке в п. Красково, доступ к расположенным рядом социальным объектам, подход к платформе «Коренево».

«Строительство ведется в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2026 года». Сдать переход планируется в IV квартале 2025 года», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.