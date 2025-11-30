В подмосковном поселке Глебовский открыли новый сквер

Жители подмосковного поселка Глебовский получили современное пространство для отдыха — в центре населенного пункта торжественно открыли новый сквер, сообщили в пресс-службе округа Истра.

Проект реализован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и охватил территорию площадью 1,2 гектара.

В дизайне пространства сочетаются отсылки к истории поселка, основанного при птицефабрике, и современные объекты. Для детей оборудована площадка со сказочными мотивами, построен паркур-комплекс и обновлен скейтпарк с бетонным боулом.

Жители теперь могут отдыхать в благоустроенных зонах с фонтаном и малыми архитектурными формами, что стало важным шагом в развитии городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.