В Подмосковье земли застраивают в соответствии с видом разрешенного пользования

Если на участке планируется вести деятельность, не предусмотренную текущим видом разрешенного использования, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре недвижимости, необходимо поменять ВРИ, руководствуясь правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), утвержденными для того или иного муниципального образования Подмосковья. В противном случае — использование земельного участка не по целевому назначению — это нарушение обязанности, установленной Земельным кодексом РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Контроль за исполнением требований земельного законодательства на территории Московской области осуществляют муниципальные земельные инспекторы. Так, по результатам МЗК, еще 4 собственника, осуществляющие коммерческую деятельность в Дмитрове, Балашихе, Одинцово и Щелково, исправили нарушения, изменив ВРИ на соответствующий фактической деятельности.

К примеру, в Дмитрове на участке с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» собственник разместил объект торговли. Правообладателю было объявлено предостережение, которое исполнено не было. И только после обращения администрацией в суд с иском о признании незаконной деятельности и о запрете использования земельного участка не по целевому назначению ВРИ был изменён на «магазины».

В Балашихе аналогичная ситуация. Участок под ведение подсобного хозяйства использовался под автодорожный бизнес. И, несмотря на то, что вспомогательный вид разрешенного использования у участка был «автостоянки и гаражи, объекты придорожного сервиса», данная деятельность осуществлялась незаконно. Теперь, после выданного инспекторами предостережения, земельный участок используется в соответствии с требованиями ст. 42 ЗК РФ и с его целевым назначением: «автомобильные мойки, ремонт автомобилей, общественное питание».

Еще одно нарушение пресекли инспекторы из Одинцово. На земельном участке размещался автосервис, а должен был участок использоваться для строительства комплекса бытового обслуживания. Нарушение здесь также устранено, автосервис теперь легально продолжает свою деятельность.

А в Щёлково обошлись обычной рекомендацией, которую дали инспекторы МЗК в ходе рабочего выезда по информированию граждан и бизнеса. Согласно выписке из ЕГРН, участок имеет ВРИ «для обслуживания существующих зданий и сооружений», а в здании, расположенном на нем, открыт магазин. Собственник привёл вид разрешенного использования в соответствии с документами территориального зонирования и классификатором видов разрешенного использования земельных участков, обратившись для этого в Росреестр.

Уточнить вид разрешенного использования земельного участка можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости на сайте Росреестра. Информация будет указана в разделе «Виды разрешенного использования». Также можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта». (ПКК), которая с 23 декабря 2024 года перенесена на единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.