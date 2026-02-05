В Подмосковье завершат строительство склада для сырья технических салфеток в 2026 г

Строительство склада для хранения до 50 тонн сырья для производства технических салфеток в Дмитровском округе планируют завершить во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Дмитровском округе продолжается строительство нового складского здания, предназначенного для хранения сырья, используемого в производстве технических салфеток. В частности, на складе будут размещать нетканую целлюлозу, пленку ПНД и современный защитный материал Tuff-Hold, применяемый для упаковки мяса и рыбы. Общий объем хранения составит до 50 тонн.

Объект возводит индивидуальный предприниматель, развивающий малый бизнес в регионе. Строительные работы начались в 2024 году. По данным инспекторов Главгосстройнадзора Московской области, на сегодняшний день завершено 85% работ. Сейчас ведется внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей.

После завершения основных работ застройщик приступит к благоустройству территории: будут обустроены подъезды к складу, уложена тротуарная плитка, оборудована зона отдыха и проведено озеленение. Эти работы начнутся с наступлением теплой погоды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.