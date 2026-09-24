В Подмосковье за восемь месяцев 2026 года обследовали 273 геодезических пункта

Специалисты управления Росреестра и ППК «Роскадастр» по Московской области с января по август 2026 года обследовали 273 геодезических пункта в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Работы проводят по государственной программе «Национальная система пространственных данных». Специалисты обследовали 100 пунктов государственной геодезической сети, 170 — государственной нивелирной и три — государственной гравиметрической. Они проверяют состояние пунктов и поддерживают их в надлежащем состоянии.

Геодезические пункты хранят данные о координатах и высотах. Они нужны для картографии, градостроительства, навигации, кадастровых работ, землеустройства, развития инфраструктуры, а также обороны и безопасности государства. Точные данные необходимы при закладке фундаментов, строительстве автомагистралей и межевании участков.

Пункты рассчитаны на длительное использование и охраняются государством. В их охранных зонах запрещены работы, которые могут повредить знаки, сместить центры пунктов, засыпать или переместить их части. Земельный кодекс РФ обязывает собственников участков сохранять пункты, обеспечивать доступ к ним и незамедлительно сообщать о повреждениях в ППК «Роскадастр» (https://kadastr.ru). За повреждение или уничтожение пунктов предусмотрена административная ответственность.

Результаты обследований поступают в федеральный фонд пространственных данных. Их используют в экономике и социальной сфере региона, в том числе при строительстве дорог и ведении Единого государственного реестра недвижимости. Сведения об обследованных, поврежденных и утраченных пунктах доступны в разделе «Сведения о пунктах государственных геодезических сетей» Федерального портала пространственных данных: https://portal.fppd.cgkipd.ru/main.

«От полноты и качества геодезической основы зависит эффективность многих направлений — от навигации до недропользования. Сохранение пунктов позволяет обеспечивать единство измерений на территории региона», — отметил начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

Управление Росреестра по Московской области призвало беречь геодезические знаки и своевременно сообщать об их повреждении.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.