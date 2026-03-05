В Подмосковье за февраль ввели 289 тыс кв м нежилых объектов

Центр содействия строительству подвел итоги февраля в Подмосковье: за месяц в регионе ввели 289 тыс. кв. м нежилой недвижимости и выдали 165 разрешений на новое строительство. Реализация проектов обеспечит тысячи рабочих мест и миллиарды рублей инвестиций, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В феврале в Московской области ввели 289 тыс. кв. м нежилых объектов. Это позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест и привлечь порядка 8 млрд рублей инвестиций в экономику региона.

Кроме того, выдано 165 разрешений на строительство предприятий, сервисных объектов и логистической инфраструктуры общей площадью свыше 575 тыс. кв. м. Объем заявленных инвестиций по этим проектам оценивается в 7,5 млрд рублей, планируется создать 2,6 тыс. рабочих мест.

Среди ключевых проектов месяца — строительство завода биоразлагаемой посуды в ОЭЗ «Кашира». Инвестиции составляют 1,5 млрд рублей, завершить работы планируется во II квартале 2026 года. Предприятие будет выпускать одноразовую посуду из целлюлозного сырья для кафе, ресторанов и сервисов доставки.

В Одинцове открыт всесезонный акватермальный комплекс стоимостью 1,4 млрд рублей. В нем оборудованы пять бассейнов, 15 саун, соляная комната, хаммам и аромабани. Проект обеспечил более 65 рабочих мест.

На Клинском стекольном заводе запущена инновационная магнетронная линия. Предприятие начало выпуск стекла с функциональными покрытиями, востребованного у российских компаний, занимающихся вторичной обработкой стеклянного сырья для строительной отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.