В Подмосковье возводят ЖК Skolkovo One

ЖК Skolkovo One возводят в Одинцовском городском округе. Первая очередь проекта, в рамках которой введены в эксплуатацию три жилых дома на 676 квартир, предусматривает создание 26 коммерческих помещений различного назначения общей площадью 2 830 квадратных метров. Клубный квартал Skolkovo One от компании Ikon Development расположен в поселке Заречье, рядом с Мещерским парком. Общая площадь жилых домов составляет 44 087 кв. метров, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

Расположение жилого комплекса всего в 500 метрах от МКАД и наличие поблизости транспортных магистралей: улица Торговая, проспект Генерала Дорохова, Кутузовский проспект, инновационного центра Сколково, Мещерского парка позволяют прогнозировать трафик до 60–80 тыс. человек в день. Расположение торговых лотов на первой линии Торговой улицы обеспечивает отличную визуальную доступность для автомобильного трафика, а также удобный подъезд для личного транспорта. Кроме того, в непосредственной близости от коммерческих объектов находится парковка — плоскостная автостоянка на 380 машино-мест.

При реализации коммерческих помещений девелопер ориентируется как на комфорт будущих жителей, так и на широкую зону охвата. Застройщик оставляет большую долю коммерческих площадей под своим управлением, подбирая пул арендаторов с необходимым функционалом. Помещения внутриквартальной аллеи, которая является главным центром притяжения для жителей Skolkovo One и основной артерией доступа в Мещерский парк, займут рестораны и кафе, спортивные студии, центры детского творчества и обучения, бюро дизайна и интерьеров. Помещения, выходящие на Торговую улицу, предназначены для торговых операторов и предприятий, ориентированных на широкую покупательскую аудиторию: продуктовые магазины и супермаркеты небольшого формата, винотеки, аптеки, услуги красоты, здоровья и велнесс.

«Концепция инфраструктуры создавалась уже на стадии проектирования помещений — с учетом функционала объектов стрит-ритейла, специфики будущих арендаторов. Их выбор определяется целевой аудиторией, преимущественно людьми в возрасте 30–50 лет, активными, работающими, семейными или сосредоточенными на карьере, с доходом выше среднего. Ими наиболее востребованы предприятия торговли, кафе и рестораны, объекты бьюти-индустрии, детские развивающие центры, фитнес-центры ценовой категории выше среднего», — рассказал генеральный директор Ikon Development Иван Виноградов.

Все коммерческие помещения имеют отдельный вход с улицы, высокие потолки (от 4 м), панорамное остекление и отличные показатели естественного освещения. Помещения предлагаются в состоянии shell&core с вводами системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, смонтированной системой центрального отопления, противопожарными системами, предусмотрена возможность установки автономной системы приточно-вытяжной вентиляции. Коммерция предполагает разнообразное использование, два помещения дополнительно имеют ресторанную технологию, предусмотренную проектом.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.