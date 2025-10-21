В Подмосковье возводят ЖК Level Лесной. Работы на площадках домов 24 и 26 продвигаются активно: корпуса уверенно растут этаж за этажом.Девелопер Level Group строит жилой комплекс в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В доме 24 продолжаются монолитные работы на надземных уровнях. В корпусе 3 выполняется устройство монолита на 14-м этаже, а в корпусах 1 и 2 ведется бетонирование вертикальных конструкций 13-го этажа. Одновременно в трех корпусах стартовали работы по каменной кладке.

В доме 26 активно развивается надземная часть: в корпусе 1 возводится 3-й этаж, в корпусе 2 — 4-й этаж, в корпусе 3 — 9-й этаж, в корпусе 4 — 8-й этаж. Все работы ведутся строго по графику, обеспечивая стабильные темпы строительства и высокое качество исполнения.

На первых этажах домов разместятся коммерческие помещения, а главным преимуществом комплекса станет собственный лесопарк площадью 5,1 га. Он превращает район в настоящий оазис спокойствия и единения с природой, создавая комфортные условия для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе.

Для будущих жителей предусмотрен широкий выбор квартир с функциональными планировками — от студий до четырехкомнатных. Среди них есть варианты с панорамным и угловым остеклением, окном в ванной, увеличенной высотой потолков и просторными террасами.

Жилой комплекс Level Лесной от сочетает современную архитектуру, продуманную инфраструктуру и гармоничное природное окружение. На территории предусмотрены частная школа и детские сады, а безопасный двор без машин позволяет детям свободно играть и активно проводить время. Для малышей оборудованы игровые зоны с песочницей и качелями, а для ребят постарше — полоса препятствий, тарзанка, веревочные аттракционы и современное футбольное поле.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.