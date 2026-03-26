В Подмосковье в Нахабине строят дорогу с мостом к микрорайону

Строительство нового участка дороги ведется в рабочем поселке Нахабино в Подмосковье. Он соединит трассу «Волоколамское шоссе – Козино – Нефедьево» с микрорайоном Красногорский и обеспечит дополнительный выезд из жилой застройки, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Протяженность участка составляет около 350 метров. Проект предусматривает строительство моста через реку Грязевка, а также обустройство тротуаров и велодорожек. На первом этапе специалисты устраивают проезжую часть, устанавливают барьерные и перильные ограждения. Для жителей на период работ организованы временные проезды. Стоимость первого этапа по данным Единой информационной системы в сфере закупок составляет почти 1,6 млрд рублей.

Кроме того, проект включает устройство наружного освещения и электроснабжения, строительство дренажной насосной станции, локальных очистных сооружений, дождевой канализации и переустройство линий электропередачи.

Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы проверили ход работ — строительная готовность объекта достигла 30%. Уже выполнено переустройство инженерных коммуникаций, ведутся работы по устройству дождевой канализации, насосной станции, очистных сооружений, подпорной и защитной стен, а также мостового сооружения. Завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023–2029 годы. Застройщиком выступает ГКУ «ДДС».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.