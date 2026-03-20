В Подмосковье в феврале приняли 153 тыс заявлений на недвижимость

В феврале 2026 года в управление Росреестра по Московской области поступило около 153 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия. Из них свыше 36 тыс. заявлений поданы на государственный кадастровый учет, около 102 тыс. — на государственную регистрацию прав.

В рамках единой процедуры регистрации объектов недвижимости ведомство получило более 14 тыс. заявлений. На регистрацию ипотеки поступило свыше 10 тыс. обращений, при этом 94% из них направлены в электронном виде. Кроме того, более 3 тыс. заявлений в электронном формате подано на регистрацию договоров долевого участия.

С 1 марта 2025 года действует федеральный закон № 487-ФЗ, который регулирует порядок электронного взаимодействия Росреестра и юридических лиц. С 1 января 2026 года обязательную подачу заявлений в электронной форме начали применять крестьянские фермерские хозяйства, садоводческие и гаражные кооперативы, а также товарищества собственников жилья.

«Управление продолжает работу по расширению доступности электронных услуг, снижению сроков регистрации и повышению комфорта для граждан. Электронные документы имеют равную юридическую силу с бумажными и наиболее защищены от неправомерного доступа или утраты», — отметила заместитель начальника отдела организации и контроля Наталья Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.