В Подмосковье в аренду передали более 200 объектов недвижимости за 1 рубль

Программа «Недвижимость за 1 рубль» действует по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с июня прошлого года. Предпринимателям предлагается недвижимость за символическую плату — 1 рубль за 1 кв. метр в год. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Участниками программы «Недвижимость за 1 рубль» уже стали свыше 140 подмосковных компаний и предпринимателей. Общий объем заявленных инвестиций в ремонт полученных помещений и запуск бизнеса составляет более 1 млрд рублей. Суммарно компании создадут порядка 1 тыс. новых рабочих мест. Важно, что программа выгодна и региону и бизнесу — она позволяет области ввести в оборот неликвидные объекты недвижимости, а бизнесу получить в льготную аренду на длительный срок необходимые площади», — подчеркнула зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В соответствии с условиями программы, арендная плата в 1 рубль в год устанавливается в отношении объектов, износ которых превышает 80%. Также одним из условий является то, что бизнес берет на себя обязательства в течение 1,5 лет провести капремонт или реконструкцию за 3 года, так как недвижимость находится в изношенном, а иногда и в аварийном состоянии. Если износ объекта составляет менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости. Получить недвижимость бизнес сможет за 10 дней.

«За 10 месяцев действия программы в 38 округах предоставлено более 200 объектов. В настоящее время на инвестиционный портал Подмосковья загружено 192 объекта недвижимости, до конца года планируем загрузить еще 170. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет. Выкупить имущество можно после проведения ремонтных работ через 1,5 года или реконструкции здания, сооружения в срок, не превышающий 3 года с даты заключения договора аренды», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Одному из первых участников программы «Недвижимость за 1 рубль» было передано нежилое помещение во Фрязино на ул. Институтская. Физический износ здания составлял более 57%. В настоящее время все ремонтные работы выполнены, и уже на конец апреля запланировано открытие Центра протезирования и реабилитации «Исток-Орто». В новом центре будет реализовываться комплексный подход к высокофункциональному протезированию и реабилитации пациентов с ампутациями нижних конечностей. Пациент сможет пройти все этапы протезирования: от обследования до обучения правилам пользования протезом.

Еще один объект был сдан в аренду за символическую плату совсем недавно. Нежилое здание расположено в Балашихе, в мкр. Заря на ул. Садовая. С февраля этого года здесь идут работы. На сегодняшний день выполнены демонтаж внутренней отделки (включая штукатурку, плитку стеновую, плитку напольную, стяжку). В скором времени на месте неиспользуемого здания появится баня. А на ул. Свердлова в Балашихе уже в июне откроется пункт по работе с электронными площадками и маркетплейсами. Основные виды работ выполнены, сейчас проходит согласование проектной документации по электрике.

Подобрать доступное помещение или здание можно на инвестиционной карте Московской области на инвестпортале, воспользовавшись фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». Здесь же онлайн можно подать заявку на получение выбранного объекта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.