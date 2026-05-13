В Подмосковье в апреле зарегистрировали 6,8 тыс объектов

Более 6,8 тысячи объектов капитального строительства зарегистрировали в Подмосковье в апреле. В их числе 3 030 индивидуальных жилых домов общей площадью 391 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 48 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала года в регионе поставили на учет 21 736 объектов недвижимости, из которых 13 154 — индивидуальные жилые дома общей площадью 1,8 млн кв. м. Совокупный налоговый потенциал за этот период оценивается в 108 млн рублей.

Наибольший вклад внесли муниципальные округа Истра, Раменский и Дмитровский. В Истре зарегистрировали 1 674 объекта, в том числе 1 011 домов площадью 177 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 15 млн рублей. В Раменском — 1 505 объектов, из них 1 015 домов площадью 136 тыс. кв. м, ожидаемые поступления составят 6,2 млн рублей. В Дмитровском округе оформили 1 200 объектов, включая 774 дома площадью 103 тыс. кв. м, налоговый потенциал — 4,9 млн рублей.

Рабочие группы проводят натурные и камеральные обследования земельных участков. С начала года специалисты проверили 184 тыс. участков и выявили незарегистрированные строения. По итогам составлено более 23,8 тыс. актов для дальнейшего оформления прав.

В министерстве подчеркнули, что регистрация недвижимости позволяет защитить право собственности и официально распоряжаться имуществом — продавать, дарить и передавать по наследству. Для упрощения процедуры действует механизм «дачной амнистии», который позволяет оформить индивидуальные и садовые дома без разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию при наличии технического плана и документов на землю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.