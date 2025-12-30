В Подмосковье устранили 1 369 случаев нецелевого использования земель за 1,5 года

В Московской области за последние полтора года выявили и устранили 1369 нарушений нецелевого использования земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Московской области уже полтора года ведется активная работа по выявлению и пресечению нецелевого использования земель. Для этого министерство имущественных отношений создало специальный реестр, в который вносятся участки с признаками нарушений. Реестр регулярно пополняется новыми случаями.

По данным министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, сейчас в реестре числится 3 577 участков с признаками нарушений. С момента запуска проекта удалось устранить нарушения на 1 369 участках: на 827 из них прекращена незаконная деятельность, а на 542 изменен вид разрешенного использования земли для легализации.

В качестве примера приводится случай в деревне Никулино городского округа Истра, где на участке с разрешением под магазины и общественное питание незаконно работала автозаправка. После проверки собственнику выдали предписание, а кадастровая стоимость участка была пересчитана в сторону повышения. В результате владелец прекратил деятельность и демонтировал объекты АЗС.

Лучшие результаты по устранению нарушений показали городские округа Балашиха (91 участок), Богородский (82 участка) и Дмитровский (78 участков).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.