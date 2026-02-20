В Подмосковье упростили передачу частных газопроводов региону

В Московской области запустили онлайн-сервис для передачи частных объектов газового хозяйства в собственность региона. С начала 2026 года область уже приняла почти 260 газопроводов общей протяженностью 256 км. Новый механизм позволяет подать заявление через портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Программа консолидации предусматривает объединение частного газового хозяйства в единую систему управления. Это позволяет соблюдать профессиональные стандарты эксплуатации, снижать риск аварий и сокращать расходы на содержание сетей. По словам министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова, с начала 2026 года в собственность области передано почти 260 газопроводов общей протяженностью 256 километров.

«Программа набирает обороты, а с этого года передать газовое хозяйство стало проще благодаря онлайн-сервису, который мы запустили совместно с АО «Мособлгаз». Сервис позволяет оформить документы, отслеживать статус обращения и получать уведомления о ходе рассмотрения», — пояснил Тихон Фирсов.

Сервис предназначен для владельцев распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты и другого оборудования. Передача осуществляется добровольно. После нее собственники освобождаются от налога на имущество, необходимости ежегодно заключать договоры на техобслуживание и регистрироваться в качестве владельца опасного производственного объекта. Также исключаются расходы на ликвидацию возможных аварий.

Подать заявление можно через портал госуслуг Московской области, заполнив сведения о заявителе и объекте. Если имущество находится в долевой собственности, заявление подает один представитель с указанием всех владельцев, после чего каждый подписывает документ. Специальные разрешения от АО «Мособлгаз» не требуются — достаточно подтвердить право собственности. Газопровод не должен находиться под залогом или иным обременением.

До завершения процедуры ответственность за безопасность объекта несут владельцы. После подписания соглашения она переходит к АО «Мособлгаз». Отменить передачу можно до утверждения распоряжения о приеме имущества в собственность региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.