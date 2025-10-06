В Подмосковье стартовал капремонт детского сада № 22 при Апрелевской школе № 3
Фото - © Минстрой МО
На улице Пойденко, д. 8, города Апрелевка городского округа Наро-Фоминск, начались работы по капитальному ремонту дошкольного отделения № 22 Апрелевской средней школы № 3. Подрядчик приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В ходе работ обновят фасад здания, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок, заменят мебель. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.
Завершат все работы на объекте в 2026 году.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.
«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.