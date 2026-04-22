В Подмосковье создали проектный офис центра строительства

Проектный офис центра компетенций строительства начал работу в Московской области. Новый коллегиальный орган будет развивать единую цифровую вертикаль управления и сопровождать бюджетные стройки на всех этапах, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что проектный офис объединит всех участников строительного процесса в единую цифровую среду. Это позволит обеспечить прозрачность, оперативность и точность данных на каждом этапе жизненного цикла объекта.

«Особое внимание будет уделено внедрению и сопровождению информационных систем, обеспечивающих взаимодействие всех участников строительства — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию», — отметил Туровский.

Проектный офис также будет вести автоматизированную систему контроля за бюджетным строительством. В ведомстве подчеркнули, что его создание станет ключевым элементом цифровой трансформации строительного комплекса Подмосковья и повысит качество реализации региональных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.