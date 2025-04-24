В Подмосковье с помощью ИИ будут контролировать информацию от застройщиков

В Подмосковье искусственный интеллект начнут использовать для контроля за размещением застройщиками информации о возводимых по счетам эскроу домах в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), передает корреспондент РИАМО.

Мособлдума в ходе заседания внесла изменения в закон «О видах регионального государственного контроля (надзора) на территории Московской области». Законом устанавливается новый вид контроля — региональный государственный, за соблюдением требований к порядку и срокам размещения информации в ИСЖС.

Закон разработан в соответствии с ФЗ № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу», вступившим в силу 1 марта этого года.

Новые правила обязывают подрядчиков, строящих жилые дома по эскроу-счетам, размещать документацию в ЕИСЖС. Там должна быть информация о подрядчике, о проектах домов, о банке, финансирующем строительство, в котором открываются счета эскроу.

Кроме того, в закрытой части ЕИСЖС должны находиться данные о заключенном договоре подряда, о заказчике, о земельном участке, о наличии уведомлений о начале/завершении строительства, о соответствии строящегося/построенного дома требованиям ГК РФ, а также о кадастровом учете и регистрации права собственности заказчика на построенный дом.

В Подмосковье контролировать размещение этой информации будет Главное управление государственного строительного надзора Московской области в автоматическом режиме с применением технологии искусственного интеллекта.

Посмотреть информацию о новостройках в системе ЕИСЖС можно на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

Он отметил, что в Ступине, Дубне, Пущине и Серпухове наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное возведение индивидуального жилья.