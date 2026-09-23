В Подмосковье с начала года подали более 42 тыс заявок на «прирезку» земли

Муниципалитеты Подмосковья с начала 2026 года получили более 42 тыс. заявлений на перераспределение земельных участков, известное как «прирезка», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Прирезка» помогает устранить недостатки границ участков, которые мешают пользоваться землей: вклинивание, вкрапливание, изломанность и чересполосицу. Услуга «Перераспределение земель» доступна на региональном портале Госуслуг.

При перераспределении частный участок можно немного увеличить за счет прилегающей государственной земли. Присоединение платное: с 1 января 2026 года плата в Московской области равна кадастровой стоимости присоединяемого участка.

Для оформления собственник готовит схему расположения нового участка с координатами на кадастровом плане территории и направляет ее в местную администрацию. Решение об утверждении схемы принимают в течение 15 рабочих дней. После согласования границ заявитель ставит образованный участок на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости.

Когда участок поставят на учет и рассчитают его кадастровую стоимость, система автоматически сформирует заявление на заключение соглашения. Администрация подготовит соглашение и выставит счет. После оплаты право на новый участок зарегистрируют, а соглашение администрация самостоятельно направит в Росреестр. При подаче заявления участки предварительно проверяют на ограничения, которые могут помешать перераспределению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.