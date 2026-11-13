В Подмосковье при капремонте обновляют электрооборудование в домах

В Московской области в рамках программы капитального ремонта приводят в порядок внутридомовые системы электроснабжения. Практика охватывает разные города региона — от Воскресенска до Балашихи — и включает полную модернизацию электрохозяйства: от вводных шкафов до квартирных автоматов, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Так, в пятиэтажном доме № 1 на улице Светлой в Воскресенске, построенном почти 50 лет назад, в этом году капитально отремонтировали внутридомовые инженерные системы: электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Специалисты заменили вводно-распределительное устройство — главный «щит» дома, через который электричество приходит с улицы. Демонтировали старый шкаф, смонтировали новый ВРУ, а также панель противопожарных устройств (электрощит). Он запитывает все системы противопожарной защиты здания: пожарную сигнализацию, аварийное и эвакуационное освещение, дымоудаление, оповещение, пожаротушение. Новый ВРУ оснащен рубильником на 250 А, плавкими вставками, трансформаторами тока, автоматами, фотореле — необходимым современным оборудованием, рассчитанным на текущие нормы потребления с защитой от поражений электрическим током.

Также отремонтировали заземление: контур защищает здание и его жителей от поражения током. При заземленном корпусе электроприбора ток уходит через заземляющий проводник в землю, а не через тело человека, что вызывает быстрое срабатывание автоматических выключателей или устройств защитного отключения (УЗО). Питание на поврежденном участке отключается за доли секунды — это не дает аварии развиться и дополнительно защищает и технику, и людей. Отвод избыточного тока в землю помогает предотвратить перегрев проводки и возгорание.

Заменили магистрали (стояки): специалисты разобрали старые линии и проложили новые с соблюдением противопожарных требований. Обновили общедомовое освещение — демонтировали 65 старых светильников с лампами накаливания, поставили 97 новых светодиодных, а также выключатели и розетки в подвале. Заменили 20 старых этажных щитов, смонтировали новые — для каждой из 60 квартир свой набор оборудования: вводные автоматы, дифавтоматы. Их задача — защита электроцепи от поражения электрическим током: они срабатывают при утечке тока на корпус прибора, повреждении изоляции или контакте человека с токоведущими частями, отключают питание при длительной токовой перегрузке, которая может привести к перегреву и возгоранию проводки, мгновенно размыкают цепь при коротком замыкании, а также обнаруживают токи утечки, которые не опасны для человека, но могут вызвать тление или возгорание изоляции. После пусконаладочных работ систему ввели в строй. Теперь дом оснащен огне- и дымобезопасным кабелем, защитой от утечек в каждой квартире и светодиодным освещением вместо ламп накаливания.

Аналогичные работы завершили в 9-этажном доме № 24 на улице Свердлова в Балашихе. Там заменили вводно-распределительное устройство — шкафы с оборудованием, куда приходит питание с улицы, оснастив их современными счетчиками, рубильниками, предохранителями, автоматами и трансформаторами. Обновили магистрали, по которым питание от ВРУ идет до этажных щитов: новые огнестойкие кабели проложили в специальных кабель-каналах из стали, ПВХ-труб или гофротруб — в зависимости от локации и назначения. Старые светильники с лампами накаливания в местах общего пользования заменили на антивандальные светодиодные, с рассеивателем, поставили новые выключатели, в подвале смонтировали новые розетки, а на фасаде появился новый адресный указатель. Обновили этажные распределительные щиты — всего 90 штук, их оснастили оборудованием в соответствии с современными требованиями защиты от поражений электрическим током.

Заключительным этапом модернизации стало обновление контура заземления. В результате всех работ дом полностью «переэлектрифицировали» — от вводных шкафов с новой защитой и учетом, через заново сделанный контур заземления и новые медные магистральные стояки в оцинкованных лотках, до квартирных автоматов в обновленных этажных щитах и светодиодного освещения в местах общего пользования. Повсеместно использован огнестойкий кабель с пониженным дымовыделением — это стандарт современных норм пожаробезопасности. Все завершилось замерами, подтверждающими работоспособность защит и заземления. Все работы проходили под контролем Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

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