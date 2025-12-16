сегодня в 15:31

В Подмосковье построят цифровой промышленный коворкинг к концу 2027 года

Новый производственно-складской комплекс «Цифровой промышленный коворкинг «Индастриал Сити «Дмитровский I» будет построен в деревне Спас-Каменка городского округа Дмитров. Застройщиком выступает ООО ЦПК «ИС ДМИТРОВСКИЙ». Об этом сообщает пресс-служба администрации Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Надзор за строительством объекта осуществляет Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс будет представлять собой современный объект инфраструктуры. Его строительство направлено на создание благоприятных условий для развития производства и логистической отрасли, способствуя созданию новых рабочих мест и поддержанию стабильной социально-экономической ситуации в регионе.

Проект предусматривает возведение четырех зданий общей площадью около 41 тысяч квадратных метров. Основное функциональное назначение объектов — сборка системных блоков для персональных компьютеров, производство пневмоавтоматики и хранение товаров. Комплекс оснащен современными инженерными системами и оборудованием, обеспечивающими высокий уровень комфорта и эффективности эксплуатации помещений.

Особое внимание уделено экологическим аспектам проекта. Архитектурные и объемно-планировочные решения учитывают особенности местного ландшафта и климатические условия, обеспечат гармоничное вписывание комплекса в окружающую застройку.

Прогнозируемый срок завершения строительства — ноябрь 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.