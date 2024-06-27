В Подмосковье построят цех производства оконных блоков при содействии ЦСС

В городском округе Подольск в деревне Кутьино построят производственно-складское здание для расширения производства оконных блоков из поливинилхлоридных профилей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект находится на сопровождении специалистов центра содействия строительству при правительстве Московской области. Помощь заказчику в получении всех необходимых документов и согласований для скорейшего выхода на этап строительства оказывает проектный менеджер центра. В настоящее время застройщик получил разрешение на строительство.

Согласно проекту, общая площадь здания составит порядка 1,5 тыс. квадратных метров. На первом этаже организуют производство оконных блоков, второй этаж займут административно-бытовые помещения.

В рамках реализации проекта будет создано 10 рабочих мест для жителей деревни Кутьино и близлежащих населенных пунктов.

Завершить строительство планируют в первом квартале 2025 года.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно: по электронной почте css@mosreg.ru заполнив заявку на официальном сайте ЦСС или по телефону +7 (498) 602-00-00.

Все услуги центр оказывает на безвозмездной основе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сообщил Воробьев.

Глава региона обратил внимание на то, что в настоящее время подобные проекты рассматриваются и реализуются.