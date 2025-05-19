В Подмосковье подано более 1,5 тыс заявлений на перевод дачных домов в жилые

В Московской области подать заявление на признание садового дома жилым и наоборот можно онлайн на региональном портале. С начала года электронной услугой воспользовались более 1,5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Результат услуги направят в личный кабинет в течение 13 рабочих дней.

Чтобы перевести дом из садового в жилой, он должен соответствовать определенным требованиям. В частности, здание должно быть капитальным. Кроме того, на изменение статуса строения должны быть согласны все собственники. Решение о признании дома жилым принимает администрация городского округа.

Отметим, также подать заявление на признание садового дома жилым можно в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.