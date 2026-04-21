В Подмосковье перевели 412 домов в статус блокированной застройки

В Московской области реализуют программу перевода одноэтажных многоквартирных домов в статус блокированной жилой застройки. С начала ее действия новый статус получили уже 412 домов общей площадью свыше 54 тыс. кв. м. Это позволяет собственникам оформить землю и узаконить постройки, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Программа направлена на решение давней проблемы владельцев одноэтажных многоквартирных домов. Ранее жители пользовались придомовыми территориями, но не могли оформить земельные участки в собственность. После смены статуса они получают право зарегистрировать землю и легализовать существующие пристройки, что также повышает рыночную стоимость недвижимости.

«С момента запуска программы в регионе уже переведены 412 домов общей площадью более 54 тысяч квадратных метров. Работа ведется в тесном взаимодействии с муниципалитетами, БТИ Московской области и жителями. В населенных пунктах проходят встречи, где специалисты Минстройкомплекса Подмосковья подробно объясняют порядок перевода и отвечают на вопросы граждан», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Дополнительным стимулом стали финансовые условия. При завершении оформления до 1 сентября 2026 года госпошлина составляет 3% от кадастровой стоимости объекта. Это снижает расходы для собственников и делает участие в программе более доступным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.