В Подмосковье переселили 245 человек из аварийных домов за две недели

В 16 муниципалитетах Подмосковья с 22 апреля расселили свыше 4 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 245 человек смогли переехать в новые квартиры или получили компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Расселение происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Из аварийного жилья переселены 245 человек. За две недели, с 22 апреля, по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 105 аварийных помещений в 16 округах Московской области», — говорится в сообщении.

За две недели расселили более 4 тысяч квадратных метров аварийного жилья в округах Пушкинский и Дзержинский, Волоколамском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Богородском и Одинцовском округах, а также в Жуковском, Мытищах, Клину, Коломне, Луховицах, Солнечногорске, Шатуре, Электрогорске, Павловском Посаде.

Аварийные дома расселяются в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.