сегодня в 13:56

В Подмосковье переселили 244 человека из аварийных домов за неделю

В городских округах Подмосковья за минувшую неделю расселили 244 жителя из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Богородском, Жуковском, Зарайске, Клину, Луховицах, Мытищах, Раменском, Сергиево-Посадском и Щелково из аварийного жилищного фонда переселили 244 человека. Расселение затронуло 106 помещений общей площадью 4 256,74 кв. м.

Жителям предоставили квартиры в новостройках, выплатили выкупную стоимость или приобрели жилье на вторичном рынке. В регионе продолжается строительство новых домов для переселения граждан.

В частности, в Шатуре на улице Спортивная рабочие выполняют монтаж инженерных сетей, кладку стен, установку окон и устройство фасада. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.