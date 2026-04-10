В Подмосковье переселенцам разъяснили условия жилищных сертификатов

В округах Подмосковья прошли встречи с жителями аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2026 года. Им разъяснили порядок переселения и использования сертификатов на покупку жилья в новостройках, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Встречи состоялись в Талдомском, Королеве, Клину, Подольске, Шатуре, Павлово-Посадском, Кашире, Сергиево-Посадском, Луховицах, Богородском, Солнечногорске и Наро-Фоминском округах. Сотрудники администраций рассказали о реализации программы переселения из аварийного фонда и о возможности получить сертификат для самостоятельного приобретения квартиры. В мероприятиях также участвовали представители застройщиков.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский отметил, что для сохранения высоких темпов расселения в области не только строят новые дома, но и активно применяют сертификаты.

«Жители часто выбирают этот инструмент, потому что не нужно ждать сдачи дома и можно не привязываться к одному району», — пояснил Туровский.

Государство выкупает аварийное жилье по цене 181,7 тыс. рублей за квадратный метр, минимальная оплачиваемая площадь составляет 28 квадратных метров. С начала действия новой программы подано 88 заявлений в 15 округах.

Подать заявление в администрацию своего округа можно до 1 июля 2026 года. После одобрения сертификата соглашение о его выдаче необходимо заключить до 3 августа 2026 года, а подобрать жилье и оформить договор купли-продажи — до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.