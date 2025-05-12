В Подмосковье опубликовали десять социально-значимых закупок на прошедшей неделе

За три дня, с 5 по 7 мая, в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 10 закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в городском округе Электросталь. В муниципальном округе Зарайск модернизируют очистные сооружения в селе Чулки-Соколово. Работы в рамках данных закупок проводятся по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капремонт школ с поставкой необходимого оборудования в округах: Балашиха, Ступино, Серпухов. Также в Ступине предстоит выполнение работ по капитальному ремонту стадиона «Металлург».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.