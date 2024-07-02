В Подмосковье обсудили вопросы государственной регистрации недвижимости с застройщиками. В управлении Росреестра совместно с представителями министерства жилищной политики Московской области состоялась рабочая встреча по вопросам взаимодействия в учетно-регистрационной сфере с организациями-застройщиками, осуществляющими свою деятельность на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Участвовали более 40 компаний, таких как ГК «ПИК», ГК «Самолет», ГК «ФСК», ГК «Гранель», ГК «Инград», ГК «Тройка РЭД», ГК «Эталон», ООО СЗ «Ивестстрой» и другие.

Вместе с девелоперами специалисты разобрали типовые ошибки в документации для госрегистрации, рассмотрели вопрос повышения уровня заявок регистрации участников долевого строительства по заявлению застройщиков. Также обсудили реализацию в Московской области пилотного проекта по предварительной проверке технических планов до выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию.

Росреестр активно развивает электронные услуги, и застройщики Подмосковья активно участвуют в этом процессе. Регулярные встречи и семинары помогают снизить административные барьеры и повысить качество предоставляемых услуг.

«Управлением совместно с правительством Московской области на постоянной основе осуществляется взаимодействие с застройщиками посредством проведения совещаний, встреч и семинаров, на которых рассматриваются законодательные инициативы, меры, направленные на снижение административных барьеров в строительной отрасли, а также вопросы повышения эффективности оказания государственных услуг в сфере недвижимости для создания комфортных условий гражданам региона», — отметила заместитель начальника отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Росреестра Ирина Овчинникова.

По словам начальника управления регистрации и постановки на кадастровый учет Министерства жилищной политики Московской области Елизаветы Березкиной, эффективное взаимодействие с профессиональным сообществом влияет на дальнейшее развитие и повышение качества оказываемых государственных услуг, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и организаций строительного комплекса, а также на развитие в сфере жилищного строительства с целью улучшения инвестиционного климата региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.