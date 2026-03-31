В Подмосковье обработали свыше 75 тыс куб м складских помещений

В первом квартале 2026 года сотрудники отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания, а также ветеринарно-санитарных обработок (КФО и ВСО) филиала ФГБУ ЦОК АПК по городу Москве и Московской области провели обработку складских площадей объемом 76,5 тыс. куб. м. В их число вошли элеваторы, зернохранилища, производственные и другие помещения, сообщила пресс-служба филиала.

Выезды специалистов состоялись на объекты, расположенные в следующих муниципальных округах: Зарайский, Луховицкий, Каширский, Раменский, Серебряно-Прудский, Орехово-Зуевский, а также в городском округе Долгопрудный.

Помимо обработки складских помещений, провели обеззараживание более 17,5 тыс. т подкарантинной продукции, — отметил заместитель начальника отдела КФО и ВСО филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области Дмитрий Терешенко.

Обеззараживание выполняется с использованием пестицидов, которые эффективны против широкого спектра вредителей запасов.