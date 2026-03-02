В Подмосковье начали прием заявок на соципотеку для ученых

Прием заявок на жилищную субсидию для молодых ученых и уникальных специалистов ОПК стартовал в Московской области и продлится до 15 марта 2026 года. В этом году сертификаты на льготную ипотеку получат 60 человек. Подать документы можно онлайн через портал РПГУ, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Московской области открыли прием заявок на получение жилищной субсидии для молодых ученых научных организаций и уникальных специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отбор проходит в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы «Жилище».

«Получить сертификаты на льготную ипотеку в этом году смогут 60 молодых ученых и уникальных специалистов Подмосковья. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку онлайн на портале РПГУ. За счет средств бюджета оплачивается первоначальный взнос в размере 50% от расчетной стоимости жилья, а также ежемесячно компенсируется сумма основного долга по кредиту в течение 10 лет. Таким образом, получатель поддержки выплачивает только проценты по ипотечному кредиту», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в 2025 году сертификаты получили 29 молодых ученых и 28 уникальных специалистов. Средний возраст участников программы составил 28 лет.

Всего за время реализации программы поддержку получили более 800 ученых и уникальных специалистов. Подробная информация об отборе размещена на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.