В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 86 объектов за неделю

С 3 по 7 февраля в Московской области на торги выставили 86 объектов, из которых 62 земельных участка в аренду, 19 земельных участков на продажу, 2 земельных участка на продажу по решению суда, 1 нежилое помещение в аренду, 1 нежилое помещение на продажу, а также 1 объект водопользования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, в муниципальном округе Истра в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 14 соток, расположенный в деревне Ульево. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 150 тыс. рублей в год.

В городском округе Ступино в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадь которого 10 соток, расположенный в селе Куртино. Срок аренды — 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 43 238,19 рублей в год.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. В ситуации, если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.