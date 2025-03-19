В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 109 объектов

С 10 по 14 марта в Московской области на торги выставили 109 объектов, из которых 75 земельных участков — в аренду, 33 земельных участка — на продажу и 1 нежилое помещение — в аренду. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, в Волоколамском муниципальном округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в д. Ремягино. Начальная цена — 402 760 руб.

В Дмитровском муниципальном округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 15 соток, расположенный в с. Костино. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 1 270 425 руб./год.

В муниципальном округе Зарайск продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12 соток, расположенный в г. Зарайск. Начальная цена — 752 040 руб.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 1 тыс. объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме.

Полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.